ايران تصدر 100 ألف غصن ورد من محافظة كهكيلويه وبوير أحمد إلى الأسواق العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عن منظمة الجهاد الزراعي التصديري في كهكيلويه وبوير أحمد، أضاف رضا فرازي: تبلغ مساحة البيوت المحمية المخصصة لزراعة الورود في المحافظة 14.3 هكتارًا، موزعة على 33 وحدة، وقد أنتجت هذه البيوت ما مجموعه 16,750,000 غصن ورد هذا العام.

وصرح رئيس منظمة الجهاد الزراعي في كهكيلويه وبوير أحمد: يُباع جزء كبير من إنتاج الورود في المحافظة، بالإضافة إلى الصادرات، في الأسواق المحلية، وخاصة في المدن الكبرى مثل طهران.

وأكد على استدامة إنتاج هذا المنتج في البيوت المحمية، مشيرًا إلى أنه بفضل التحكم في الظروف البيئية داخل البيوت المحمية، لا تؤثر العوامل الطبيعية الضارة، كالجفاف والبرد والحر الشديدين والرياح، بشكل ملحوظ على انخفاض إنتاج الورود، ويستمر إنتاج هذا المنتج بثبات على مدار العام تقريبًا.

وفي الختام، وفي معرض حديثه عن تطوير مدن البيوت المحمية في المحافظة، أعلن فرازي عن توفر منصة مناسبة للاستثمار وزيادة إنتاج هذا المنتج، ودعا الراغبين في الاستثمار إلى مراجعة منظمة كهكيلويه وبوير أحمد للجهاد الزراعي لمزيد من المعلومات.

وزارة الجهاد الزراعي

