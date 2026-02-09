  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٧:٥٠ م

نائب الرئيس الامريكي: التوصل لاتفاق مع ايران سيكون في صالح الجميع

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن التوصل إلى اتفاق مع طهران سيكون في مصلحة الجميع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي زار أرمينيا، بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران سيكون في مصلحة الجميع.

وتابع تصريحاته قائلاً: لا توجد خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران، والرئيس ترامب يريد صفقة مجدية مع إيران.

