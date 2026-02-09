نائب الرئيس الامريكي: التوصل لاتفاق مع ايران سيكون في صالح الجميع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي زار أرمينيا، بأن التوصل إلى اتفاق مع طهران سيكون في مصلحة الجميع.

وتابع تصريحاته قائلاً: لا توجد خطوط حمراء في المفاوضات مع إيران، والرئيس ترامب يريد صفقة مجدية مع إيران.