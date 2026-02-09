  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:٥٨ ص

العميد جهانشاهي يتفقد وحدات القوات البرية التابعة للجيش في سيستان وبلوشستان

تفقد قائد القوات البرية بالجيش الايراني، العميد علي جهانشاهي الجاهزية القتالية والقدرات الدفاعية لألوية الاستجابة السريعة والهجومية المتنقلة التابعة للقوات في المناطق الحدودية لولاية سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار العميد علي جهانشاهي، قائد القوات البرية، محافظة سيستان وبلوشستان، وقام بتقييم القدرات القتالية لوحدات القوات المنتشرة على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.

وفي زيارة للواء الهجوم المتنقل 177 المتمركز على حدود زابل، أشاد قائد القوات البرية بنشر هذا اللواء في المنطقة، واصفًا إياه بالضروري للغاية، مضيفًا: "نظرًا لأهمية الحدود في سيستان وبلوشستان، ولضمان الأمن المستدام في المنطقة، تم نشر لواء الهجوم المتنقل 177 في منطقة حدود زابل لحماية الحدود وحراستها جنبًا إلى جنب مع وحدات أخرى من القوات المسلحة".

خلال هذه الزيارة، قيّم العميد جهانشاهي جاهزية القوات المدرعة من الألوية 188 و180 و288، بالإضافة إلى مركز تدريب خاش الثامن، وقدراتها الدفاعية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذه الزيارات افتتاح وتشغيل بعض المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية والخدمية.

/انتهى/

