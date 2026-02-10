رقم قياسي للمرأة الإيرانية في تسجيل براءات الاختراع

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرحت زهرة بهروز آذر، خلال اجتماع اللجنة النسائية التابعة لمقر إحياء ذكرى عشرة الفجر من الثورة الإسلامية، بأنه حتى عام 1402، كان يُخصص 1% فقط من ميزانية المؤسسات للنساء والأسرة، وأضافت: "تشكل النساء الإيرانيات اليوم أكثر من 60% من الملتحقين بالجامعات؛ وتُسجل 24% من الاختراعات باسم نسائنا، بينما يتراوح المتوسط العالمي بين 14 و17%. ووفقًا للإحصاءات، تُدار 12% من الشركات القائمة على المعرفة في البلاد من قِبل النساء. كنتُ قلقةً من أن تكون هذه النسبة (12%) منخفضة مقارنةً بنسبة الخريجات، ولكن وفقًا لدراسات أُجريت في دول مختلفة، يتراوح المتوسط العالمي أيضًا بين 8 و12%، مما يعني أننا نُساوي المتوسط العالمي، ولكننا نعلم أن مؤهلات المرأة الإيرانية أعلى من المتوسط العالمي، ونسعى جاهدين للوصول إلى مستوى أعلى."

أشارت إلى مشروع "1500 امرأة إيرانية بارزة" الجاري، وقالت: "ينبغي على جميع المؤسسات اتخاذ خطوات لتكريم نسائها البارزات والاعتراف بإنجازاتهن".

/انتهى/