الرحلات الجوية في مطار مهرآباد ستسير ضمن أوقاتها بشكل طبيعي في 22 بهمن

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مطار مهرآباد الدولي أعلن أنه يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير، تزامناً مع الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة، ستُسيّر جميع الرحلات الجوية من هذا المطار وفقاً للمواعيد المذكورة على التذاكر.

وناشدت إدارة العلاقات العامة بمطار مهرآباد جميع المسافرين استخدام طرق بديلة للوصول إلى المطار، بما في ذلك طريق الشهيد ستاري السريع، وذلك بسبب مسيرة 22 فبراير وإغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان آزادي.

كما يُطلب من المواطنين التخطيط للوصول إلى المطار في الوقت المحدد، مع مراعاة الازدحام المروري المحتمل، والتواجد في المطار قبل ساعة على الأقل من موعد الرحلة لإتمام الإجراءات اللازمة.

