إسلامي: علاج ألفي مريض يعانون من جروح مزمنة باستخدام التقنية النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، خلال حفل افتتاح العيادة الثالثة عشرة لعلاج الجروح باستخدام تكنولوجيا البلازما الباردة، في اجتماع مع الصحفيين اليوم الثلاثاء: "أشكر الله تعالى أننا اليوم في خدمة أهالي محافظة خراسان شمالي ومدينة شيروان".

وأضاف: "تم اليوم افتتاح العيادة الثالثة عشرة لعلاج الجروح باستخدام تكنولوجيا البلازما الباردة في مستشفى خاتم الأنبياء (ص) المتخصص في مدينة شيروان".

وأوضح إسلامي: "من النقاط المهمة بالنسبة لنا أنه في المجالات التي ترتبط مباشرة بحياة الناس، نستطيع تطوير التكنولوجيا النووية بشكل أقوى وبطاقة أكبر، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة يوميًا من خدمات هذه التكنولوجيا".

وأشار إلى أن "قطاعي الصحة والأمن الغذائي من بين أولويات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ولهذا قمنا في مدينة شيروان بإنشاء وافتتاح العيادة الثالثة عشرة لعلاج الجروح باستخدام تكنولوجيا البلازما الباردة، وكذلك المركز الثامن للإشعاع للمنتجات الزراعية في هذه المدينة، وهذه المراكز تقدم خدماتها مباشرة إلى المواطنين الأعزاء".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "في هذه العيادة، يتم علاج الجروح المزمنة باستخدام تكنولوجيا البلازما الباردة؛ هذه الطريقة العلاجية حديثة وتُستخدم أيضًا في البلدان المتقدمة، وتمكنا نحن أيضًا بالاعتماد على إبداع الخبراء الشباب والمتخصصين الملتزمين في البلاد ضمن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، من التصميم وتركيب أنظمة العلاج بالبلازما .

وتابع: "تم تصميم وإنتاج المعدات اللازمة لهذا الأسلوب العلاجي الحديث من قبل شركة تطوير تكنولوجيا البلازما ووضعت تحت تصرف المراكز العلاجية. خدمات هذا الأسلوب العلاجي تم تأسيسها من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وهذه الشركة، وفي أقل من عامين منذ بدء عمل عيادات علاج الجروح باستخدام تكنولوجيا البلازما الباردة في البلاد، تم علاج أكثر من ألفَيْ مريض يعانون من جروح مزمنة".

وأكد إسلامي: "فعالية هذا الأسلوب العلاجي واضحة جدًا للجميع، والنقطة المهمة هي أن المرضى المصابين بجروح مزمنة يجب أن يتعرفوا عن قرب على فوائد هذا الأسلوب العلاجي، لأنهم وعائلاتهم يتحررون من الألم والمعاناة الناتجة عن هذا المرض مع الأمل بالشفاء".

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى الهدف المتمثل في إنشاء 50 عيادة لعلاج الجروح باستخدام تكنولوجيا البلازما الباردة قائلًا: "نواصل بجدية إنشاء 50 عيادة لعلاج الجروح بالاعتماد على التكنولوجيا النووية كما وعدنا، ونشكر الله تعالى أنه بتوجيه وتكاتف السيد نورى المحترم محافظ خراسان شمالي، والمتابعات الخاصة والفعالة للسيد قدرتي المحترم ممثل أهالي المحافظة في مجلس الشورى الإسلامي، وتعاون المحافظ المحترم ومسؤولي المدينة، نشهد الآن لأول مرة في شرق البلاد بدء عمل مركز علاجي كهذا، وهو يعتبر فرصة مناسبة للمحافظة".

وقال إسلامي: "يمكن للمرضى الذين يعانون من جروح مزمنة في المحافظة من الآن فصاعدًا استخدام خدمات هذه العيادة، ولا شك أن هذه العيادة ستلعب دورًا فعالًا في علاج هؤلاء الأعزاء".

وشدد في ختام حديثه: "إنه لشرف لنا أن نخدم المواطنين في جميع أنحاء البلاد باستخدام التكنولوجيا النووية".

وفي ختام الحفل وبحضور محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية، وبهمن نورى محافظ خراسان شمالي، وعباس قدرتي زوارم ممثل أهالي شيروان في مجلس الشورى الإسلامي، وعدد من المسؤولين المحليين، تم البدء بالعمليات التنفيذية لكلية العلوم الطبية (تمريض - قابلة) على مساحة تزيد عن 4200 متر مربع وبأربعة طوابق، وكذلك سكن المتزوجين على مساحة تزيد عن 850 متر مربع وبـ 12 وحدة.

من الجدير بالذكر: أنه سيتم أيضًا وبحضور اسلامي افتتاح مركز معالجة الأشعة لخراسان شمالي - شيروان.