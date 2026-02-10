لجان المقاومة الفلسطينية تشيد بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطورات المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها هنأت "اللجان"، الجمهورية الاسلامية الايرانية بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 47 على قوى الظلم والاستكبار وقيام الجمهورية الاسلامية في ايران.

واكدت على ان "ايران الثورة استطاعت في هذه الفترة من تقديم نموذج فريد يُقتدى به في الحكم والثورة والصمود بوجه العقوبات الأمريكية الظالمة".

وتابعت، ان "ايران تمكنت من تحدي قوى القهر والظلم والاستكبار العالمي ودعم محور المقاومة الذي تعاظمت قوته واتسعت واصبح باستطاعته الحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني والتطور العسكري النوعي الذي حققته الجمهورية الاسلامية في ظل سنوات الحصار يؤكد قوة الارادة القادرة على كسر كل العقبات وتحقيق ردع حقيقي في مواجهة العدو".

ونوهت اللجان الى، ان "العقوبات الامريكية الظالمة لن تستطيع تركيع الشعب الايراني ولن تفلح في كسر ارادة التحدي والصمود والمواجهة لدى القيادة الايرانية المباركة".

واعلنت في ختام بيانها : اننا نشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية على دعمها الكبير وجهدها المبارك في دعم شعبنا ومقاومته في مواجهة كيان العدو الصهيوني المجرم.

