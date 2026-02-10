  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٥:١٩ م

لجان المقاومة الفلسطينية تشيد بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطورات المنطقة

لجان المقاومة الفلسطينية تشيد بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطورات المنطقة

أشادت "لجان المقاومة الفلسطينية"، في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية (10 شباط/فبراير عام 1979 م) بدور الجمهورية الإسلامية في تطورات المنطقة؛ مشددة على دعمها لإيران ومواصلة الصمود في مواجهة سياسات أمريكا والكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها هنأت "اللجان"، الجمهورية الاسلامية الايرانية بذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 47 على قوى الظلم والاستكبار وقيام الجمهورية الاسلامية في ايران.

واكدت على ان "ايران الثورة استطاعت في هذه الفترة من تقديم نموذج فريد يُقتدى به في الحكم والثورة والصمود بوجه العقوبات الأمريكية الظالمة".

وتابعت، ان "ايران تمكنت من تحدي قوى القهر والظلم والاستكبار العالمي ودعم محور المقاومة الذي تعاظمت قوته واتسعت واصبح باستطاعته الحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني والتطور العسكري النوعي الذي حققته الجمهورية الاسلامية في ظل سنوات الحصار يؤكد قوة الارادة القادرة على كسر كل العقبات وتحقيق ردع حقيقي في مواجهة العدو".

ونوهت اللجان الى، ان "العقوبات الامريكية الظالمة لن تستطيع تركيع الشعب الايراني ولن تفلح في كسر ارادة التحدي والصمود والمواجهة لدى القيادة الايرانية المباركة".

واعلنت في ختام بيانها : اننا نشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية على دعمها الكبير وجهدها المبارك في دعم شعبنا ومقاومته في مواجهة كيان العدو الصهيوني المجرم.

/انتهى/

رمز الخبر 1968308
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات