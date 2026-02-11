عراقجي: نسعى إلى اقتراح عملي لضمان عدم وجود أسلحة نووية

أفادت وكالة مهر للأنباء، عبّر وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، في مقابلة مع ريك سانشيز، مقدم البرامج في قناة روسيا اليوم (RT)، عن أهم وجهات نظر إيران وقراراتها بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المفاوضات النووية.وقال السيد عراقجي في مقابلته مع روسيا اليوم:" لقد وجهت فريقي للعمل على خطة أو مقترح عملي يضمن عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، يضمن هذا المقترح حق إيران في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية - لتوليد الطاقة، والطب، والزراعة، وكل ما هو آخر. أعتقد أن ذلك ممكن وقابل للتحقيق. كل ما نحتاجه هو استخدام إبداعنا وحسن نيتنا. دعوني أكون أكثر تحديدًا في هذا الشأن. ما زلنا لا نثق ثقة كاملة بالأمريكيين."

وأضاف: "أعتقد أن من حقنا عدم الثقة، لأننا في آخر مرة تفاوضنا فيها، في يونيو الماضي، كنا في خضم المفاوضات عندما قرروا مهاجمتنا. لقد كانت تجربة سيئة للغاية بالنسبة لنا. علينا التأكد من عدم تكرار هذا السيناريو. وهذا يعتمد بشكل كبير على الأمريكيين.

"/انتهى/