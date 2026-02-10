  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٦:٥٦ م

لاريجاني: على الأمريكيين أن يكونوا يقظين للدور التخريبي الصهيوني

لاريجاني: على الأمريكيين أن يكونوا يقظين للدور التخريبي الصهيوني

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: على الامريكيين أن يُفكر ملياً، وألا يسمح لنتنياهو بالتظاهر قبل سفره وكأنه يقول: "أريد أن أذهب لأُعلّم الأمريكيين إطار المفاوضات النووية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، جزءاً من مقابلته مع الشبكة الوطنية العمانية، وكتب: "الآن نتنياهو في طريقه إلى أمريكا. على الأمريكيين أن يُفكروا ملياً، وألا يسمحوا له بالتظاهر قبل سفره وكأنه يقول: "أريد أن أذهب لأُعلّم الأمريكيين إطار المفاوضات النووية". عليهم أن يكونوا يقظين من الدور التخريبي للصهيونيين".

رمز الخبر 1968312

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات