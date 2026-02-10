لاريجاني: على الأمريكيين أن يكونوا يقظين للدور التخريبي الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، جزءاً من مقابلته مع الشبكة الوطنية العمانية، وكتب: "الآن نتنياهو في طريقه إلى أمريكا. على الأمريكيين أن يُفكروا ملياً، وألا يسمحوا له بالتظاهر قبل سفره وكأنه يقول: "أريد أن أذهب لأُعلّم الأمريكيين إطار المفاوضات النووية". عليهم أن يكونوا يقظين من الدور التخريبي للصهيونيين".