أصداء واسعة  للمسيرة المهيبة للشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسيرات حاشدة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية كانت لها أصداء واسعة في المواقع والشبكات و القنوانت الاجنبية. حيث شبكة المنار تنقل مراسم الاحتفال مباشرة.

وفي إشارة إلى انطلاق المسيرات الكبرى في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أعلنت شبكة المنار: "تُقام هذه المسيرات في مدن مختلفة".

أعلنت شبكة الميادين اللبنانية أنه في الذكرى الثامنة والأربعين للثورة الإسلامية، بدأ الشعب الإيراني مسيرات كبرى في مختلف محافظات ومدن البلاد.

شبكة القدس الفلسطينية: عرض صواريخ باليستية إيرانية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أعلنت شبكة القدس الإخبارية، بنشر صور، عرض صواريخ باليستية إيرانية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

كما غطت شبكة الجزيرة مراسم الاحتفال.

العهد: تشهد مدن إيرانية عديدة مسيرات إحياءً لذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أعلن موقع شبكة العهد اللبنانية أن مدناً إيرانية عديدة تشهد حالياً مسيرات إحياءً لذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

بدأت شبكة رويترز بثاً مباشراً لمسيرة الشعب الإيراني العظيم قبل دقائق

روسيا اليوم: شخصيات ومسؤولون إيرانيون يشاركون في مسيرة إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أعلن موقع روسيا اليوم في تقرير له أن شخصيات ومسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية شاركوا في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وصرح اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، خلال مشاركته في المسيرة: "سيصاب الأعداء بخيبة أمل وييأس أمام هذا الحراك الذي يقوم به الشعب الإيراني".

المسيرة: حضور الشعب الإيراني يحمل رسالة واضحة في هذا الوقت الحساس في المنطقة.

أفادت المسيرة انطلقت مسيرة مهيبة في عدة مدن إيرانية فجر اليوم إحياءً لذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وقد أظهرت حشود غفيرة في الشوارع والساحات الرئيسية حشداً شعبياً غفيراً، ما يدل على حضور شعبي قوي.

وأشارت المسيرة إلى أن هذه المسيرة تحمل رسالة مباشرة، موضحةً: "تُقام هذه المسيرة في ظل ظروف إقليمية ودولية حساسة، ولها بُعد سياسي يتجاوز مجرد الاحتفال".

وسائل الإعلام الغربية: الإيرانيون قد عادوا إلى الساحة مجدداً

أفادت شبكة ABC News الأمريكية بحضور آلاف الإيرانيين في مسيرة 22 بهمن، وأكدت أن الإيرانيين رددوا هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وناقشت الشبكة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشعب الإيراني، والاضطرابات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، والتهديدات العسكرية الأمريكية، وذكرت أن الشعب الإيراني، وسط كل هذه الضغوط، احتفل مجدداً بانتصار ثورته.

كما أشارت ABC إلى وجود إيرانيين يحملون صوراً لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإمام الخميني، ، آية الله العظمى السيد علي خامنئي، وكتبت أن الإيرانيين أعلنوا دعمهم للجمهورية الإسلامية وقائدهم من خلال رفع هذه الصور.

تغطية واسعة النطاق للحشود الهائلة في شوارع طهران في مسيرة 22 بهمن على الشبكات الفرنسية

شبكتا التلفزيون الفرنسيتان BFMTV وLCI : رغم كل التهديدات، خرج الناس إلى الشوارع وأظهروا أن إيران لم تضعف!

نشاهد صورًا مباشرة من طهران؛ صورًا لأنصار الحكومة وهم يخرجون إلى الشوارع، ما يدل على مسيرة حاشدة وجماهيرية!

رغم الضغط العسكري الذي تمارسه واشنطن على طهران، تحتفل طهران بالذكرى السابعة والأربعين للثورة؛ هذه فرصة للحكومة الإيرانية لتُظهر للعالم أنها لم تضعف بأي شكل من الأشكال!

هذه مسيرة شعبية تجري الآن هنا في طهران، في ساحة آزادي بوسط العاصمة؛ وقد أتى الناس إلى هنا من سبعة محاور مختلفة وتجمعوا في هذا المكان.