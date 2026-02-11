لاريجاني: كانت الزيارة إلى عُمان مثمرة للغاية ومبشرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن الزيارة شملت مناقشات حول تطلعات إيران لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون التنموي بين البلدين، بالإضافة إلى مشاورات حول قضايا إقليمية ودولية.

وأضاف لاريجاني في مقابلة مع قناة العالم: "ناقشتُ هذه القضايا مع سلطان عُمان والجنرال سلطان بن محمد النعماني، وكانت هذه المفاوضات مثمرة وواعدة، ونتطلع إلى استمرارها في المستقبل".

وأشار إلى أن: "المفاوضات مع الولايات المتحدة كانت جيدة نسبياً، ويبدو أنهم يرغبون في دفع هذه المفاوضات نحو حل، لكن لا يمكننا حتى الآن إصدار حكم نهائي بشأن الاجتماع، وعلينا متابعة استمراره".

وأكد لاريجاني: "يجري حالياً مراجعة موعد الجولة القادمة من المفاوضات، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً".

وقد وصل علي لاريجاني إلى مسقط صباح الثلاثاء، والتقى بمسؤولين من مختلف أنحاء البلاد، بمن فيهم سلطان عُمان ووزير خارجيتها، وتشاور معهم.

وبعد المشاورات في مسقط، غادر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى الدوحة، عاصمة قطر./انتهى/