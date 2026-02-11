  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٤:٢٩ م

أمير قطر والرئيس الأمريكي يناقشان خفض التصعيد بالمنطقة

أمير قطر والرئيس الأمريكي يناقشان خفض التصعيد بالمنطقة

ناقش امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الامريكي دونالد ترمب خفض التصعيد بالمنطقة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الديوان الأميري القطري -في بيان- أن اتصالا هاتفيا جرى بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترمب تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأضاف البيان أن أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي ناقشا أيضا الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

كما جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية في معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: الجزيرة

رمز الخبر 1968340
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات