عراقجي: نفضل الدبلوماسية، لكن حقوقنا وكرامتنا وشرفنا غير قابلة للمساومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على موقع التواصل الاجتماعي X: خرج ملايين الإيرانيين إلى الشوارع يوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لما يسميه الباحثون "آخر ثورة عظيمة في القرن العشرين".

وأضاف: "شهدت العقود التي تلت الثورة الإسلامية أحداثًا كثيرة، لا سيما في الأشهر الاثني عشر الماضية. ففي العام الماضي وحده، كان شعبنا هدفًا لهجوم غير مسبوق من قبل نظامين نوويين، ثم لعملية إرهابية واسعة النطاق؛ ومع ذلك، ظلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية صامدة. هذه الصمود متجذرة في اعتمادنا على شعبنا، لا على أنظمة أجنبية".

صرح عراقجي قائلاً: "آمل بصدق أن يكون العام المقبل عام سلام وهدوء، وأن يسود الحوار على الحرب. إننا نفضل الدبلوماسية، والتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي ممكن، ولكن بشرط أن يكون عادلاً ومتوازناً. وفي هذا المسار، ستدافع إيران عن سيادتها مهما كلف الأمر."

وأضاف: "كما أظهر ملايين الإيرانيين مجدداً يوم الأربعاء، فإن حقوقنا وكرامتنا وشرفنا غير قابلة للتفاوض."

/انتهى/