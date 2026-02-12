رئيس الجمهورية يزور محافظة كلستان (شمال)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان صباح اليوم الخميس الى مدينة كركان مركز محافظة كلستان (شمال) وذلك ضمن جولته ال18 على المحافظات.

وفي مستهل وصوله الى كركان، حضر رئيس الجمهورية الى مزار الجندي المجهول لتحية الشهداء الابرار للمحافظة.

ويلتقي الرئيس بزشكيان خلال الزيارة رجال الاعمال والنخبة والنشطاء الثقافيين و الاجتماعيين وكذلك علماء الدين الشيعة والسنة والنشطاء السياسيين, ويشارك ايضا في اجتماع مجلس تطوير العدالة التعليمية واجتماع مجلس التخطيط والتنمية بالمحافظة.

كما سيرعى تدشين عددا من المشاريع الانمائية هناك.

