غروسي: من المحتمل ان يتواجد مخزون اليورانيوم الإيراني في المنشأة المتضررة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% قد يكون موجودًا في منشأة تحت الأرض تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في يونيو الماضي.

وأضاف غروسي: "لا يمكنني الجزم بذلك بنسبة 100%، ولكن بعد التحقق من مصادر أخرى، يبدو أن هذا الرأي متفق عليه، حتى أن الإيرانيين أنفسهم يوافقون عليه، لكنهم لا يؤكدونه".

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن التحليل لا يغني عن الفحص الميداني الدقيق، وأن وجود هذه المخزونات ينطوي على مخاطر.

زعم قائلاً: "هذه المادة موجودة، وهي كافية لصنع بضع قنابل نووية، ربما اثنتي عشرة قنبلة. وهذا أمرٌ ينطوي على جانبٍ لا يُنكر من جوانب الانتشار النووي".

وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ رفضت فيه الوكالة ومجلس المحافظين، بعد العدوان غير القانوني والسافر الذي شنّه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية السلمية في يونيو/حزيران الماضي، إصدار أي بيان يدين الهجمات على منشآت إحدى الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

/انتهى/