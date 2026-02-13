إطلاق أول قمر صناعي لمدار أرضي جغرافي متزامن تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء حققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، حيث نجحت في تصميم وتصنيع وإطلاق عدد من الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والاستشعار عن بعد والبحث العلمي.

كما تمكنت إيران من تطوير صواريخ حاملة للأقمار الصناعية محلية الصنع، وأطلقت أقمارا عدة إلى مدارات مختلفة، ما يعكس تنامي قدراتها التقنية في الصناعات الفضائية. وتعد هذه الإنجازات جزءا من استراتيجية وطنية لتعزيز الاستقلال العلمي والتكنولوجي، وتوسيع البنية التحتية للاتصالات والبث الفضائي داخل البلاد وخارجها.

يُظهر هذا الفيديو بوضوح الخطوات التقنية، بما في ذلك فصل أذرع الصاروخ في قاعدة بايكونور الفضائية، والأوامر الصادرة من غرفة التحكم، ولحظة انطلاق صاروخ بروتون-إم القوي في ظروف جوية ثلجية.

من المقرر تثبيت هذا القمر الصناعي في مداره عند 34 درجة شرقًا خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وسيمثل ذلك بداية مرحلة جديدة في البنية التحتية للبث العام في البلاد.

المدار الأرضي الجغرافي المتزامن (بالإنجليزية: Geosynchronous Orbit) هو المدار الذي يدور فيه القمر الإصطناعي في نفس اتجاه كوكب الأرض (من الغرب إلى الشرق) حيث فترته المدارية-المدة التي يستغرقها ليدور دورة كاملة حول الأرض- تساوي فترة دوران الأرض حول نفسها (حوالي 23 ساعة 56 دقيقة 4 (1) ق). هذا المدار لديه نصف المحور الرئيسي حوالي 42 200 كم.