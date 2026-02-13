بيان شديد اللهجة من حماس بشأن أعمال تل أبيب الفاشية في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أصدرت حماس بيانًا قالت فيه: إن الهجوم الوحشي الذي شنه المستوطنون وجيش الاحتلال على قرية تلفيت جنوب نابلس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية، والذي ترافق مع تدمير الممتلكات، وبث الرعب بين الفلسطينيين، وإطلاق النار عليهم مباشرة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، يُعد عدوانًا إجراميًا واستمرارًا للأعمال الإرهابية المنظمة التي تُديرها حكومة الكيان الصهيوني.

وجاء في البيان: "إن حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُعتبر مجرمة حرب، تُنفذ بشكل ممنهج سياسة تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، وبإعطائها حرية مطلقة للمستوطنين المسلحين والمدعومين من الجيش، فإنها تُمهد الطريق لأعمال عنف في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية".

دعت حركة حماس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى إدانة جرائم الكيان المحتل في الضفة الغربية، واتخاذ تدابير رادعة ضد مشاريع التهويد والتهجير القسري والضم التي تنتهجها حكومة الكيان الصهيوني.

كما دعت الحركة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وجميع الفصائل والتيارات السياسية، إلى التوحد لمواجهة هذه السياسات، وتفعيل كافة أشكال النضال والمقاومة، والتأكيد على حقهم في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

