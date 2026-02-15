  1. إيران
  2. العلوم
١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٩:٤٥ ص

إيران تنضم إلى الدول الرائدة في مجال العلاج الخلوي

بإطلاقها ستة منتجات جديدة في مجال العلاج الخلوي من قِبل معهد رويان للأبحاث، انضمت إيران إلى مجموعة الدول التي لديها 110 منتجات متطورة معتمدة في هذا المجال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحصولها على تراخيص وإطلاقها ستة منتجات جديدة في مجال العلاج الخلوي وهندسة الأنسجة من قِبل معهد رويان للأبحاث، انضمت إيران إلى مجموعة الدول التي لديها 110 منتجات متطورة معتمدة في هذا المجال؛ وهو إنجاز سيمهد الطريق أمام المرضى للحصول على علاجات جديدة ويقلل الاعتماد على استيراد المنتجات الطبية المعقدة.

يُعتبر العلاج الخلوي أحد أكثر فروع الطب الحديث تقدماً، حيث تُستخدم الخلايا كأدوات علاجية لإصلاح الأنسجة التالفة أو مكافحة الأمراض الخطيرة.

يُمكن للإنتاج المحلي لهذه المنتجات أن يُقلل من تكلفة علاج المرضى، ويُقلل الاعتماد على استيراد العلاجات باهظة الثمن، ويُمهد الطريق لتصدير الخدمات والمنتجات القائمة على المعرفة.

جواد ماستری فراهانی

