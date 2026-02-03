وزير الدفاع الايراني: الفضاء ساحة جديدة للهيمنة العالمية والاستيلاء على السلطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، خلال احتفال اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، مهنئًا بمناسبة ولادة امام الزمان (عج) و ايام عشرة الفجر: "الأمر المؤكد الذي لا ينكره أحد هو أن دور الفضاء في مختلف جوانب حياة المجتمعات البشرية يتزايد يومًا بعد يوم، ولا يمكننا أن نتجاهل هذه القضية".

وأضاف: "في الماضي، لم نولِ اهتمامًا كافيًا للعديد من المجالات، واتسعت الفجوة بين مختلف القطاعات. حتى الفضاء أصبح بيئةً تؤثر على سياسات الحكام، وسيزداد هذا التأثير في المستقبل".

وأكد العميد نصير زاده: لقد أدى نفوذ الفضاء إلى دخول لاعبين جدد إلى هذا المجال. والمحرك الأساسي لهؤلاء اللاعبين هو التكنولوجيا، فهي التي تعزز قوة الدول، ومن لا يمتلكها يتخلف عن الركب.

وفيما يتعلق بقوانين الفضاء، صرح وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة: لقد تم إقرار قوانين خاصة بالفضاء، ولكن يمكن القول إنها، كغيرها من القطاعات، كالمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليست موجهة لمن يملكون السلطة، فهم يطبقونها على غيرهم، ويعتبرون أنفسهم، عند الضرورة، مستثنين منها.

وقال: إن سيادة الدول تُنتهك عبر الفضاء. هذه البيئة، شأنها شأن بيئات أخرى كالبحار واليابسة والهواء، باتت تشكل قضيةً تتجلى من خلالها المنافسة والمواجهة والتفاعل والهيمنة والاستعباد. ويمكن القول إن الفضاء بات بيئةً جيوسياسيةً جديدة.

يتبع..