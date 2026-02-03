بزشكيان يؤكد على ضرورة تعزيز قطاع الفضاء وتنمية دور القطاع الخاص

أفادت وكالة مهر للأنباء، خلال احتفال يوم تكنولوجيا الفضاء الذي أقيم في وزارة الاتصالات، كرّم مسعود بزشكيان هذا اليوم برسالةٍ قال فيها:"يوم تكنولوجيا الفضاء يُذكّرنا بالعزم الراسخ للخبراء الإيرانيين على تطوير أحد أكثر مجالات العلوم والتكنولوجيا تعقيدًا وتقدمًا في العالم، والذي برز مع الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي إيراني "أميد" بواسطة أول حامل أقمار صناعية محلي الصنع "سفير الأمل" في 2008".

وأشار الرئيس إلى استمرار هذه الجهود في مختلف المؤسسات، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدفاع، ووزارة العلوم، والشركات القائمة على المعرفة، قائلاً: "يمكن لتكنولوجيا الفضاء أن تلعب دورًا هامًا في تنمية وإدارة البلاد في مجالاتٍ عديدة، مثل إدارة الموارد البرية والبحرية، والإدارة الحضرية، والاتصالات البحرية والجوية، والمناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية البرية، وتحديد المواقع".

أكد الرئيس بزشكيان، مشدداً على أن الدول وسّعت حدودها الجغرافية من الأرض إلى الفضاء بالاعتماد على تقنيات الفضاء، على الأهمية البالغة للاستثمار والعمل العلمي والتكنولوجي في صناعات الفضاء، وأن الحكومة الرابعة عشرة عازمة على تطوير تكنولوجيا الفضاء في مختلف المجالات.

وأشاد بالعاملين في قطاع الفضاء، قائلاً: "يجب إيلاء الأولوية للتركيز على التعاون بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع لتسريع ترسيخ التقنيات وإنجاز مشاريع البنية التحتية. كما يجب إيلاء اهتمام أكبر من أي وقت مضى لتطوير القطاع الخاص، وتحفيز المستثمرين، وتوسيع نطاق الخدمات الفضائية".

وفي ختام رسالته، شكر الرئيس قيادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورواد هذا القطاع الذين وضعوا إيران في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الفضاء.

