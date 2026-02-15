رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتوجه إلى السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، غادر إلى السعودية على رأس وفد برلماني. ويضم الوفد كلاً من أعضاء اللجنة: بهنام سعيدي، وروح الله نجابت، وعلي خضريان، إضافة إلى حسين نوش آبادي، المدير العام للشؤون البرلمانية والقوانين في وزارة الخارجية.

وقال حسين نوش آبادي، الذي يشارك في هذه الزيارة، إن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من مجلس الشورى السعودي، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وتوسيع التعاون بين المجلسين، والاستفادة من الدبلوماسية البرلمانية لدعم تطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف نوش آبادي أن مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-السعودية تشكلت في مجلس الشورى الإسلامي في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مشيراً إلى أن حميد رضا حاجي بابائي يتولى رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية، نظراً لأهمية العلاقات ومكانة البلدين بين الدول الإسلامية وتأثيرهما في المعادلات الإقليمية والدولية.

