  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٣:٥٣ م

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتوجه إلى السعودية

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتوجه إلى السعودية

أعلن المدير العام للشؤون البرلمانية والقوانين في وزارة الخارجية الإيرانية عن توجه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، غادر إلى السعودية على رأس وفد برلماني. ويضم الوفد كلاً من أعضاء اللجنة: بهنام سعيدي، وروح الله نجابت، وعلي خضريان، إضافة إلى حسين نوش آبادي، المدير العام للشؤون البرلمانية والقوانين في وزارة الخارجية.

وقال حسين نوش آبادي، الذي يشارك في هذه الزيارة، إن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من مجلس الشورى السعودي، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وتوسيع التعاون بين المجلسين، والاستفادة من الدبلوماسية البرلمانية لدعم تطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف نوش آبادي أن مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-السعودية تشكلت في مجلس الشورى الإسلامي في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مشيراً إلى أن حميد رضا حاجي بابائي يتولى رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية، نظراً لأهمية العلاقات ومكانة البلدين بين الدول الإسلامية وتأثيرهما في المعادلات الإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1968448
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات