بقائي: المفاوضات غيرالمباشرة ستكون حصرا على القضية النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في حديث للتلفزيون الايراني: من المقرر أن تبدأ المحادثات النووية اليوم حوالي الظهر، على الأرجح بين الساعة 12:30 و1:00 ظهرًا بتوقيت ايران.

وأضاف: وكما هو معتاد، سيجري كلا الوفدين محادثات أولية مع الجانب العماني، وسينقلان وجهات نظرهما إلى وزير الخارجية العماني، الذي سينقل المعلومات إلى الأطراف.

وتابع: موضوع المحادثات في جنيف واضح، وسيكون مناقشات نووية.

في إشارة إلى اجتماع غروسي مع عراقجي أمس، قال بقائي: "أجرى وزير الخارجية أمس محادثات مع المدير العام للوكالة، وتجري اليوم محادثات مماثلة بين الوفد الأمريكي والمدير العام للوكالة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "سنتوجه إلى مكان المحادثات خلال دقائق، وسيشارك عراقجي بعد الظهر في اجتماع دولي (اجتماع نزع السلاح)".

وأضاف: "ستستمر المحادثات حتى بعد ظهر اليوم بتوقيت جنيف".

/انتهى/