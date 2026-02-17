عراقجي: تم إحراز تقدم جيد مقارنة بالجولة الأولى من المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح السيد عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الايراني حول تفاصيل المفاوضات، قائلاً: عقدنا الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية بجنيف.

وأضاف: في هذه الجولة من المفاوضات، أجرينا مناقشات جادة للغاية مقارنة بالجولة السابقة، وساد جوٌّ أكثر إيجابية. وقد طُرحت أفكارٌ عديدة.

وقال وزير الخارجية: في النهاية، تمكّنا من التوصل إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية، وسنعمل على أساس هذه المبادئ للتوصل إلى اتفاق محتمل.

وأكد أن هذا لا يعني أننا سنصل بسرعة إلى اتفاق، لكن على الأقل المسار قد انطلق. ونأمل أن يتم إنجاز هذا العمل في أقرب وقت ممكن، ونحن مستعدون لتخصيص الوقت الكافي لذلك. غير أنه عند الانتقال إلى مرحلة صياغة النص، تصبح العملية أكثر تعقيداً ودقة.

وأشار إلى أنه تحقق تقدم جيد مقارنة بالجلسة السابقة، ولدينا الآن مسار واضح أمامنا، وأعتقد أنه مسار إيجابي.

وأضاف: لم يتم تحديد موعد محدد للجولة المقبلة، وتم الاتفاق على أن يعمل الطرفان على نصوص اتفاق محتمل، ثم نقوم بتبادل هذه النصوص، وبعد ذلك يتم تحديد موعد الجولة الثالثة.

وتابع: ولا يمكن اعتبار ذلك خارطة طريق بالمعنى الدقيق، لكن لدينا الآن صورة أوضح بشأن ما يجب القيام به، وما ينبغي إنجازه في المرحلة المقبلة من المسار.

واختتم بالقول، وبالطبع لا تزال لدى الطرفين مواقف تتطلب وقتاً للتقارب فيما بينها، لكن على الأقل أصبح لدينا الآن عدد من المبادئ الإرشادية ومسار أكثر وضوحاً يمكننا التحرك ضمنه.

