وزير خارجية جزر المالديف یهنئ بمناسبة ذكرى انتصار الثورة

هنأ وزير خارجية جزر المالديف عبد الله خليل وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أرسل وزير خارجية جزر المالديف عبد الله خليل رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، هنأءه فيها بذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

