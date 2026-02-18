وزير خارجية جزر المالديف یهنئ بمناسبة ذكرى انتصار الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أرسل وزير خارجية جزر المالديف عبد الله خليل رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، هنأءه فيها بذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/