عراقجي يلتقي نظيره السويسري اجتمع وزيرا خارجية ايران وسويسرا في جنيف مساء اليوم الثلثاء، واجريا مباحثات ثنائية. وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي التقى مساء اليوم الثلاثاء، نظيره السويسري اغنازيو كاسيس واجرى مباحثات معه.
