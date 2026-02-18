  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١١:١٢ ص

ایران وروسیا توقعان وثيقة تعاون وأربع مذكرات تفاهم

 وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهوریة روسيا الاتحادية وثيقة تعاون وأربع مذكرات تفاهم في الدورة التاسعة عشرة للجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اليوم الأربعاء اجتماع للجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي، برئاسة وزير النفط الإيراني "محسن باك نجاد" ووزير الطاقة الروسي "سيرغي تیسيليوف" في العاصمة طهران بعد اجتماع خبراء الذي استمر يومين بين الوفدين الإيراني والروسي في طهران.

وتم توقيع وثيقة تعاون وأربع مذكرات تفاهم في هذا الاجتماع من قبل مسؤولين من البلدين بعد مناقشة وتبادل الآراء وتلقي نتائج اجتماعات الخبراء في اللجان المتخصصة .

ومن بين هذه المذكرات، اثنتان بين المنظمة الوطنية للمواصفات القياسية الإيرانية والجانب الروسي وواحدة في مجال البحث مع مركز أبحاث صناعة النفط وتم توقيع المذكرة الرابعة في مجال وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.

جواد ماستری فراهانی

