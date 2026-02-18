  1. الدولية
سفراء ايران وروسيا والصين لدى المنظمات الدولية يبحثون الملف النووي الايراني مع غروسي

بحث سفراء إيران وروسيا والصين لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال اجتماع مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحثوا في التطورات المرتبطة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال هذا اللقاء، قدّم سفراء الدول الثلاث رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عكسوا فيها مواقفهم المشتركة، وأكدوا ضرورة التنسيق والتفاعل المشترك فيما يتعلّق بالقضايا المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات النووية غير المباشرة بين ايران وامريكا في جنيف، والتي أجرى خلالها غروسي مشاورات مع كلٍّ من الوفدين الإيراني والأمريكي حول مسار هذه المباحثات.

وفي السياق ذاته، أجرى المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، حيث قيّم بشكل إيجابي نتائج اجتماع جنيف، وأعلن استعداد الوكالة لتقديم الدعم والتعاون اللازمين في مسار بلورة إطار تفاوضي.

