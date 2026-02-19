غروسي: المحادثات الإيرانية الأمريكية كانت خطوة إلى الأمام

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، بأنه تم إحراز "تقدم" في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف.

وقال غروسي: "لقد أحرزنا تقدماً، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، والمشكلة تكمن في ضيق الوقت".

وأضاف: "هناك إمكانية لحوار بدأ بالفعل للمرة الأولى. لقد بدأنا نتحدث عن أمور ملموسة، عما يتعين علينا فعله".

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه "يُدرك رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق، لكن من الواضح أن مثل هذا الاتفاق معقد للغاية".

ويوم الثلاثاء 17 فبراير/شباط، عُقدت الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، سويسرا، بوساطة سلطنة عُمان.

من جانبه صرح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، عقب هذه الجولة من المفاوضات: "شهدت هذه الجولة نقاشات جادة مقارنةً بالجولة السابقة، وسادت أجواء أكثر إيجابية. طُرحت أفكارٌ عديدة، ونوقشت بجدية، وتمكّنا في نهاية المطاف من التوصل إلى اتفاق عام بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية، التي ستُبنى عليها من الآن فصاعدًا، وسنبدأ في صياغة نص الاتفاق المحتمل".

وأضاف: "هذا لا يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق سريعًا، ولكن على الأقل قد بدأنا المسيرة. نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، ونحن على استعداد لتخصيص الوقت الكافي لذلك، ولكن عند صياغة النص، يصبح العمل أكثر صعوبة وتفصيلًا".

كما أصدرت وزارة الخارجية العُمانية بيانًا بهذا الشأن: "في هذا الاجتماع، عُرض تقييم شامل للأجواء العامة السائدة في المفاوضات، وتمّ بحث متطلبات نجاحها من جوانب سياسية وفنية مختلفة، بمنهج واقعي وبنّاء". أكدت وزارة الخارجية العمانية أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات تتماشى مع أهداف المفاوضات.

وأضاف البيان أن محادثات اليوم بين إيران والولايات المتحدة اختُتمت بتقدم ملموس، مما يمهد الطريق لاستئناف المحادثات في المستقبل القريب.

