حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا سیبلغ 10 مليارات دولار أمريكي

وكالة مهر للأنباء، انه صرّح علي محمد موسوي، نائب وزير النفط للشؤون الدولية، في مقابلة صحفية على هامش الاجتماع التاسع عشر للجنة الإيرانية الروسية المشتركة، الذي عُقد في طهران بحضور وزيري الطاقة في البلدين: "كما أعلن وزير النفط، فإن إمكانات وقدرات التعاون بين إيران وروسيا عالية جدًا، ويجب توسيعها".

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا، قال نائب وزير النفط: "يمكن للمنظمة التجارية الإعلان عن أرقام حجم التبادل التجاري، لكنني أعتقد أنه يبلغ حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار أمريكي".

كما صرّح نائب وزير النفط للشؤون الدولية: "يُعدّ مجال الطاقة وتطوير حقول النفط، بالإضافة إلى صادرات الغاز الروسي إلى إيران، أكبر مجالات التعاون بين إيران وروسيا".

/انتهى/