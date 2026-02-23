الشيخ نعيم قاسم: السيد حسن نصر الله كان مُحبًا لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة مع موقع العهد الإخباري بمناسبة ذكرى التشييع المهيب للسيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، الأمينين العامين لحزب الله في لبنان، إن حب الشعب لقائد شهداء الأمة والسيد هاشم صفي الدين لا مثيل له.

وأكد أن هذا التشييع أظهر أن المقاومة متجذرة بعمق في حياة الشعب اللبناني، وقدمت صورة مباشرة للعزم على مواصلة هذا الدرب، وسلطت الضوء على شعار "نحن أوفياء بعهدنا".

أكد الأمين العام لحزب الله أن تشييع جثماني قائدي الحزب الشهداء يُمثل تجديدًا للعهد بمواصلة المقاومة واستعادة زمام المبادرة في إعادة بناء قوة المقاومة، وتأكيدًا على التضامن الشعبي المحيط بها.

وأضاف الشيخ نعيم قاسم أن الرسالة السياسية لهذه المراسم هي أن المقاومة والقيادة والمجاهدين والشعب مستمرون، وأن المعركة الأولى ليست سوى مرحلة، وأن الأمينين العامين الشهيدين للمقاومة قدّما دماءهما لإحياء المقاومة وكرامتها.

وأشار إلى أن هذه المقاومة ذات نهج أيديولوجي ووطني ونكران للذات، وهي لا تُقهر رغم كل الضربات والتضحيات والمؤامرات التي تُحاك ضدها، لأنها قائمة على أساس الحق.

في إشارة إلى السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان، قال الشيخ قاسم: "كنا أخوين ورفيقين تحت راية الإمام الخميني (عليه السلام)، ولي أمر المسلمين، ومن بعده الإمام الخامنئي (عليه السلام)، في جميع مراحل المقاومة، بكل ما فيها من مشاق ومخاطر وتحديات وانتصارات وتضحيات".

وأضاف الشيخ نعيم قاسم أنه فقد شخصياً ملجأً وقائداً وسنداً ومفكراً برحيل السيد حسن نصر الله، ولكنه يؤمن بالقدر والمشيئة الإلهية.

كما قال الأمين العام لحزب الله عن السيد الشهيد هاشم صفي الدين: "لقد فقدته سنداً، وبإذن الله، سنستفيد مما أسسه".

ذكر أن السيد حسن نصر الله كان مُفعمًا بمحبة الإمام الخامنئي (دام ظله) وكان ينتظر خطبه بشوق، وقد عبّر الإمام الخامنئي بدوره عن هذه المحبة المتبادلة والإيمان بدور السيد حسن نصر الله وكفاءته ومكانته الخاصة.

وواصل الشيخ قاسم حديثه مع العهد، مؤكدًا: إن مسؤولية قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية عظيمة، ودور الشعب في هذا الطريق محوري وأساسي، لأن هذا الطريق لهم وهم حصنه.

وتابع الشيخ قاسم: "بعد تولي المسؤولية، ازداد حبي للشعب، لأنهم أهلي وأبناء طريق المقاومة والشهداء".