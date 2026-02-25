غروسي: محادثات جنيف بلغت ذروتها ومن الأفضل أن تكون مثمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة صحفية، أنه سيتوجه إلى جنيف لحضور الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وستُعقد المحادثات غداً، 26 فبراير/شباط، في جنيف، بوساطة عُمانية بشأن النص الذي اقترحته إيران للتوصل إلى اتفاق مبدئي.

في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الناطقة بالإسبانية، قال غروسي ردًا على سؤال حول الأضرار التي لحقت بمنشآت البرنامج النووي الإيراني السلمي خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو/حزيران: "تعرضت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان لأضرار بالغة. نتذكر تصريحات الرئيس ترامب حول التدمير الكامل أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وغيرها من التصريحات المماثلة. ولكن ماذا سيحدث الآن؟"

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "كانت العملية الدبلوماسية التي بدأت بعد هذه الحرب القصيرة حتمية، لأنه حتى مع هذا الدمار، لا تزال المواد النووية، وتحديدًا اليورانيوم عالي التخصيب، اللازمة لصنع الرؤوس الحربية النووية والتي خزنتها إيران. لا تزال موجودة في إيران. لذا، فقد بدأت عملية دبلوماسية بلغت ذروتها الآن، لأن الولايات المتحدة أوضحت بجلاء أنها لن تستمر في الجدال لأسابيع وشهور."

في إشارة إلى تصاعد التوترات العسكرية بين طهران وواشنطن مع إرسال الولايات المتحدة أساطيل وأسلحة عسكرية إضافية إلى المنطقة، قال: "أدى ذلك إلى انتشار شائعات الحرب. بعبارة أخرى، يتطور وضع خطير للغاية هنا، وذلك على خلفية المفاوضات الدبلوماسية. لذا، من الأهمية بمكان أن تثمر هذه المفاوضات، لأنه بخلاف ذلك، ووفقًا لما صرّح به الرئيس ترامب نفسه الأسبوع الماضي، إذا لم تنجح المفاوضات الدبلوماسية، "ستحدث أمور سيئة".

في يونيو/حزيران، استهدفت الولايات المتحدة، المشاركة بشكل مباشر في الحرب المفروضة على إيران من قبل الكيان الصهيوني، منشآت برنامجها النووي السلمي في أصفهان ونطنز وفوردو، والتي، بحسب طهران، تضررت بشدة ودُفنت مواد نووية مخصبة تحت أنقاضها. ولم تُبلغ الوكالة عن أي زيادة في مستويات الإشعاع الخارجي في هذه المواقع بعد هذه الهجمات.

ستبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على إيران بعد هذه الهجمات في إطار العملية الدبلوماسية بناءً على طلب الولايات المتحدة وجهود دول المنطقة لتهدئة التوترات في المنطقة. وصف الجانبان الاجتماعات السابقة التي عُقدت في مسقط وجنيف بالإيجابية، وأكدا إحراز تقدم ملموس.

وواصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار سياستها المزدوجة القائمة على "السلام من خلال القوة"، تعزيز انتشارها العسكري قرب إيران خلال هذه المفاوضات، وهددت باللجوء إلى العمل العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأكدت إيران، التي أعلنت رغبتها في دبلوماسية هادفة وموقف متكافئ مع الولايات المتحدة حصراً في القضايا النووية، أن ردها على أي مغامرة عسكرية، حتى لو كانت هجوماً محدوداً، سيكون حاسماً وشاملاً.

