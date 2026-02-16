  1. الدولية
  2. أوروبا
١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٦ ص

مسؤول روسي: تم استبعاد القادة الأوروبيين من العمليات السياسية

وفي إشارة إلى غياب أوروبا عن مفاوضات أوكرانيا، قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن القادة الأوروبيين تم استبعادهم من العمليات السياسية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة ريا نوفوستي، صرّح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قائلاً: "يدرك قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدريجياً أنهم مُستبعدون من العملية السياسية".

وأضاف: "حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقناع الجميع بأنه شاب ولديه متسع من الوقت، معتبراً ذلك ميزته الرئيسية. وقد تحدث الرئيس الجورجي السابق سابقاً عن مزايا مماثلة. والآن، بات واضحاً للجميع مكانه".

وقال المسؤول الروسي: "كل من تحدث عن مستقبل مشرق سيترك السلطة هذا العام أو العام المقبل".

ورغم جهود الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات السلام الأوكرانية، فقد اقتصرت هذه المحادثات حتى الآن على موسكو وكييف وواشنطن، واقتصر دور المسؤولين الأوروبيين على المراقبة.

جواد ماستری فراهانی

