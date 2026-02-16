أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة ريا نوفوستي، صرّح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قائلاً: "يدرك قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدريجياً أنهم مُستبعدون من العملية السياسية".

وأضاف: "حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقناع الجميع بأنه شاب ولديه متسع من الوقت، معتبراً ذلك ميزته الرئيسية. وقد تحدث الرئيس الجورجي السابق سابقاً عن مزايا مماثلة. والآن، بات واضحاً للجميع مكانه".

وقال المسؤول الروسي: "كل من تحدث عن مستقبل مشرق سيترك السلطة هذا العام أو العام المقبل".

ورغم جهود الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات السلام الأوكرانية، فقد اقتصرت هذه المحادثات حتى الآن على موسكو وكييف وواشنطن، واقتصر دور المسؤولين الأوروبيين على المراقبة.

