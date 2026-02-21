دبلوماسي روسي: الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن وكالة تاس، أعلن القائم بالأعمال في السفارة الروسية بالولايات المتحدة، أندريه ليدنيف، أن الأطراف المتنازعة في أوكرانيا تسير على طريق التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "ينام أطفال العالم أجمع بسلام بفضل الحوار الدائر بين القوى العظمى".

وقال الدبلوماسي الروسي: "على عكس السنوات السابقة، حين سعت واشنطن وراء حلم الغرب غير الواقعي بإلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو، فإن الحرب الأوكرانية تسير الآن نحو الحل".

عُقدت الجولة الثالثة من محادثات السلام الأوكرانية في جنيف، عاصمة سويسرا، في إطار ثلاثي، بحضور ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

ورغم جولات المحادثات المتعددة، لا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة. ولا تزال القضايا الحدودية العقبة الأكبر أمام إتمام المفاوضات بين الجانبين.

وتسعى روسيا وأوكرانيا إلى انتزاع زمام المبادرة في ساحة المعركة وفي مجال المفاوضات من خلال الحفاظ على المناطق التي تسيطران عليها وتطويرها.

في وقت سابق، صرّح ماثيو فيتاكر، المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن واشنطن تتوقع حلّ مسألة النزاعات الإقليمية خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وأضاف أن المشاركين في عملية التفاوض لحلّ الأزمة الأوكرانية يعملون حاليًا على أربع وثائق نهائية: خطة سلام من عشرين بندًا، ومجموعة من الضمانات الأمنية متعددة الأطراف، وضمانات أمنية أمريكية محددة، وخطة للنمو الاقتصادي والازدهار بعد السلام.

