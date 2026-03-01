لاريجاني: تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة الثورة إلى حين انتخاب قائد أعلى للثورة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد السيد علي لاريجاني في كلمة له صباح اليوم، أنه سيتم وحسب البروتوكول تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأمور إلى حين انتخاب خليفة للإمام الخامنئي (قدس الله سره).

وأكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي أن الكيان الصهيوني وأمريكا قد طعنوا الشعب الإيراني في القلب، وسيتم طعنهم في القلب في المقابل.وأكد لاريجاني أن الكيان الصهيوني يسعى إلى تقسيم إيران، لذلك قد تظن بعض الجهات الإنفصالية أنه الزمان المناسب للتحرك, لكن عليهم أن يفهموا أن ردنا عليهم سيكون شديداً.وتابع لاريجاني مؤكداً أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، وأنها أكثر استعداداً من أي وقت سابق.

وفيما يتعلق باستهداف إيران للقواعد الأمريكية قال لاريجاني أن إيران لم تسع يوماً للاعتداء على جيرانها. و يجب على دول الجوار والأصدقاء أن يعلموا أن إيران لم ولن تعتدي على أحد. ولكن القواعد الأمريكية ليست تراب هذه الدول بل هو تراب الولايات المتحدة ، ونحن نقوم باستهدافها وليس باستهداف دول المنطقة.

وتابع لاريجاني: لقم قمنا بإخبار الولايات المتحدة عن طريق السفارة السويسرية أنه في حال استهدافنا فسنقوم باستهداف القواعد في المنطقة. فعندما تتحول هذه القواعد إلى مكان لخدمة أهداف العدو، فسنقوم بمهاجمتها، والقوات المسلحة مصممة على الإستمرار في ذلك.

/انتهى/