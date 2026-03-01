عراقجي: الراية التي رفعها قائد الثورة الاسلامية لن تبقى على الارض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي رسالة تعزية بمناسبة استشهاد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

"من المؤمنين رجالٌ صادقون في عهدهم، ومنهم من يحاسبون على محبته، ومنهم من ينتظرون".

بقلبٍ يعتصره الألم والحزن، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الإيراني الكريم والأمة الإسلامية في استشهاد القائد الحكيم صاحب الرؤية الثاقبة، الإمام آية الله الخامنئي (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته).

لقد ترك هذا القائد الحكيم، بثباته في القرار، وعمقه في التخطيط، ورسوخه على طريق الحق، إرثًا خالدًا من العزة والحكمة والمثابرة في التاريخ. ولا شك أن استشهاد هذه الشخصية العظيمة خسارة فادحة وحزنٌ عميق، لكن منهجه الواضح ونهجه الثابت سيبقيان حيّين، نابضين بالحياة، وملهمين.

والآن، في هذه اللحظة الحاسمة، يُعدّ الحفاظ على هذا الإرث الثمين ومواصلة مسيرة عبد الصالح النيرة أمرًا بالغ الأهمية. مهمة تاريخية ومسؤولية جسيمة تقع على عاتق الجميع.

هذا الدرب هو درب الإيمان والمقاومة والأمل؛ دربٌ رُوي بدماء الشهداء الطاهرة، وسيستمر بعزيمة قادته الراسخة.

الراية التي رفعها لن تبقى على الأرض، بل ستحملها أيادٍ أمينةٌ ثابتة إلى أعلى القمم.

