https://ar.mehrnews.com/news/1968827/
٠١/٠٣/٢٠٢٦، ١:١٦ م
رمز الخبر 1968827
إيران السياسة
إيران السياسة
٠١/٠٣/٢٠٢٦، ١:١٦ م
لاريجاني: اليوم ستُطلق صواريخ مؤلمة على أمريكا وإسرائيل
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: بالأمس، أُطلقت صواريخ إيرانية على أمريكا وإسرائيل، وكان ذلك مؤلماً. واليوم، ستُطلق صواريخ أكثر إيلاماً.
رمز الخبر 1968827
سمات
ايران
علي لاريجاني
الحرس الثوري
