  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١:١٦ م

لاريجاني: اليوم ستُطلق صواريخ مؤلمة على أمريكا وإسرائيل

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: بالأمس، أُطلقت صواريخ إيرانية على أمريكا وإسرائيل، وكان ذلك مؤلماً. واليوم، ستُطلق صواريخ أكثر إيلاماً.

