استهداف حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بأربعة صواريخ إيرانية

وأفادت وكالة مھر للأنباء، ان العلاقات العامة في الحرس الثوري أعلنت في بيانها رقم (7)، أنه في أعقاب الإنجازات المشرّفة التي حققتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي سياق استهداف مواقع «الأعداء الأميركيين–الصهاينة»، تم استهداف حاملة الطائرات الأميركية USS Abraham Lincoln بأربعة صواريخ باليستية.

وأضاف البيان أن الضربات القوية والحاسمة التي تنفذها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الجسد العسكري المرهق للعدو دخلت مرحلة جديدة، مؤكداً أن البر والبحر سيغدوان أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمتجاوزين الإرهابيين.