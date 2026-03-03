بقائي: الشهید القائد ضحی بنفسه من أجل ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال بقائي في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء مشيرا الی التطورات الجارية في ايران والحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد ايران: ان ابناء الشعب الايراني، من ميناب الی طهران ومن سنندج الی مراغه، قد تعرضوا لعدوان ظالم لمجرد اصرارهم علی الحرية والعزة والاستقلال وحب الوطن، وقدموا ارواحهم تحت الذرائع الواهية لأمریکا والکیان الصهيوني.

تعرضت ايران لعدوان غادر وغير مبرر

وتابع قائلا: لقد صرح الرئيس بزشکیان ان الهجوم علی المستشفی هو هجوم علی الحياة، والهجوم علی المدرسة هو هجوم علی مستقبل الشعوب.

وأضاف: اننا سنحتفظ بهذا الغيظ كطاقة هائلة في قلوبنا؛ لان ما يهم اليوم كل الايرانيين -الذين لا يعرفون من ايران فقط اللغة الفارسية ، بل ايضا حب هذا الوطن - هو الدفاع عن وطنهم. لقد تعرضنا لعدوان غادر وغير مبرر من قبل اشخاص وانظمة. والعالم يشهد اننا نواجه مواجهة بين الخير والشر.

إيران هي القوة الوحيدة الباقية في وجه الشر

وذكّر قائلاً: سيُخلّد التاريخ ذكرى خامنئي كأكثر القادة وطنيةً في التاريخ الحديث. حتى الأعداء سيدركون قريبًا حقيقة خامنئي. سيشعر العالم بفقدانه. إيران هي القوة الوحيدة الباقية في وجه الشر. إن مهاجمة أي فرد أو أي شيء يُعتبر أساسًا لأي دولة لا يقلّ عن الإبادة الجماعية. الإيرانيون صامدون لأنهم لم يتركوا لنا سبيلًا.

لا تسمحوا الأكاذيب تُشوّه التاريخ

وقال: أنا من قرية يزدية. منذ أن اخترت هذا المنصب، حرصت على قول الحقيقة فقط. كل ما قيل عن عملية التفاوض ليس إلا كذبًا. لا تدعوا الأكاذيب تُشوّه التاريخ. يجب ألا تسود الروايات الكاذبة.

وفي إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أوضح قائلاً: يقول ماركو روبيو إننا قررنا الدخول من الجانب الإسرائيلي. ويقول الرئيس الأمريكي إن إيران كانت خطرًا. هل كانت إيران تهديدًا؟ هل سحبت إيران قواتها؟ هل أرسلت إيران صواريخ إلى البيت الأبيض؟ علينا أن ندرك التناقضات.

سنقف في وجه أي عدوان

صرح قائلاً: قبل أيام من المفاوضات، قال ويتكوف: "نحن نقاطع، فلماذا لا تستسلم إيران؟" وزير الخارجية الأمريكي يقول إن إيران هي من بدأت الحرب! أي حرب بدأناها؟ سنقف في وجه أي عدوان. أطلب من الجميع البقاء حول إيران. سر بقاء إيران يكمن في هذه الوحدة.

لا تظنوا أن قائد الثورة لم يلتزم بالبروتوكولات!

أكد قائلاً: أعداء إيران لا يرحمون أي إيراني. لقد تعلمنا الصمود. استشهاد قادتنا كان درساً لنا. كان قائدنا أول من استشهد. يجب أن نفهم هذا الدرس في صميم كياننا، ما حدث. لقد بقي في مكان عمله، في قلب طهران. لا تظنوا أنه لم يلتزم بالبروتوكولات. لقد ضحى بنفسه لحماية إيران. بإذن الله، سنكون جنوداً أكفاء. إيران في وضع بالغ الحساسية.

وفي إشارة إلى عقد مؤتمره الصحفي في المدرسة المتضررة، قال بقائي: "لم يكن اختيار هذه المدرسة تحديداً لعقد الاجتماع عبثاً. إنها شارع إيران. وقد تضررت هذه المدرسة منذ اليوم الأول. هنا نُحيي ذكرى شهداء منابي. ونُحيي شعب إيران الذي ضحى بأرواحه في سبيل الحق. ونُحيي الأبرياء الذين استشهدوا ظلماً".

هدف العدو هو مواصلة مضايقة الشعب الإيراني

وقال: هدف العدو هو مواصلة مضايقة الشعب الإيراني، وهدفه إيران والإيرانيون. بالأمس، استُهدفت الشرطة الدبلوماسية أيضًا لجعل السفارات عاجزة عن الدفاع عن نفسها. هذه الهجمات تعني أن الطرف الآخر لا يثق بالدبلوماسية. وقد يُقدمون على عمليات تضليل ضد دول إقليمية لاستدراج دول أخرى ضد إيران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: لم تكن هذه الحرب خيارنا. جميعنا نحن الإيرانيين، بغض النظر عن معتقداتنا وأدياننا، نسعى جاهدين من أجل بقاء إيران واستدامة الجيل والحضارة الإيرانية. الوطن يراقبنا.

وبالتزامن مع المفاوضات، طلبنا من أصدقائنا العسكريين توخي المزيد من الحذر

وفيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات، أضاف: الآن، جميع الإيرانيين مُركزون على الدفاع. لقد اختبرنا المفاوضات. قلنا ذلك مرارًا وتكرارًا، أنا والوزير. عندما كنا على طاولة المفاوضات، قلنا لأصدقائنا العسكريين أن يكونوا أكثر يقظة. كان ينبغي أن تكون أيديكم أكثر دفئًا للدفاع. لذلك، لم يتفاجأ أحد. فرغم استشهاد القائد الأعلى، ردّت قواتنا بعد ساعات قليلة. سيبقى عارٌ يلاحق من ادّعوا الدبلوماسية وانصاعوا لمنطق إيران ولجأوا إلى الخيار العسكري. لقد هوجمنا في منتصف جولتين من المفاوضات. يجب أن نتذكر هذا جيدًا.

وفيما يتعلق بالمفاوضات السابقة، تابع بقائي: لقد واجهنا حملة خادعة. إذا أردتم ألا تضلوا في فهم تطورات اليوم، فعليكم النظر إلى تاريخ إيران الممتد لمئة عام. صياغة اتفاق العمل الشامل المشترك، والانسحاب الأمريكي، والجهود المبذولة لخلق عملية تفاهم، يجب النظر إلى العملية برمتها. أي طرف التزم وأي طرف نكث بوعده؟ أظهروا دولةً، رغم الحرب المفروضة، دخلت العملية الدبلوماسية استجابةً لطلب دول إقليمية وشرائح من المجتمع. هل كان نظام دكتاتوري ليتخذ مثل هذا القرار؟ كانت نوايا الطرف الآخر واضحة لنا، ولم نبدِ أي تفاؤل.

وأضاف: لقد سردنا تناقضاتهم مرارًا وتكرارًا. لكن تحليلنا كان أنه إذا استطعنا حلّ المسألة بنسبة واحد بالمئة ومنع الحرب، فعلينا فعل ذلك. دخلنا بنوايا حسنة، بينما كانت صورة أبنائنا الشهداء ماثلة أمام أعيننا. تحملنا هذه المعاناة لنُثبت للشعب أن إيران ليست هي المُتعنّتة.

وقال: في محادثات جنيف، أُحيلكم إلى كلمات الوسيط. عُقدت جولتان من المفاوضات. قال بوسعيدي إننا أحرزنا تقدمًا ملحوظًا. قبل نشر هذه التغريدة، تحدث إلى الجانب الأمريكي، وكانت هذه الصياغة متوافقة مع رأي الولايات المتحدة. وبناءً على طلب الجانب الآخر، عُقدت الجولة التالية من المفاوضات. قبل ساعات قليلة، قال ويتكوف إن لدينا أربعة مطالب: إنهاء البرامج النووية والصاروخية، وتقديم أي نوع من الدعم للحلفاء في المنطقة، وإنهاء البحرية الإيرانية. بالطبع، لم يُطرح أيٌّ من هذه المطالب في المفاوضات. هذه أكاذيب يختلقونها لتبرير أفعالهم.

هذه حربٌ ضد الحضارة

وقال: على الشعب الأمريكي أن يسأل نفسه: هل هذه حربٌ حضاريةٌ لتدمير حضارةٍ عريقةٍ عمرها آلاف السنين، أم حربٌ من أجل مصالح أمريكا الأمنية؟ ما الخطر الذي شكّله أبناؤنا على أمريكا؟ ما الخطر الذي شكّله البرنامج النووي الإيراني؟ البرنامج الذي زعمتم أنه انتهى! ما علاقة برنامج الصواريخ الإيراني بكم؟ أليس لإيران الحق في الدفاع عن نفسها؟ نحن حماة حضارةٍ خدمت الإنسانية. هذه حربٌ ضد الحضارة، الحضارة الإيرانية النبيلة. أرجوكم، فكّروا في جميع النقاط. لا تدعوا الأكاذيب تستقر في عقول الإيرانيين. تقبّلوا رواية إيران. لقد كان قائد الثورة هو من عبّر عن رأيه الديني بحظر الأسلحة، وظلّ متمسكًا به حتى النهاية.

إن استمرار العلاقات الطيبة مع الجيران هو سياستنا المبدئية

وفيما يتعلق بإمكانية تحالف بعض الدول العربية مع الولايات المتحدة ضد إيران، قال: هذه هي سياستنا المبدئية، استمرار العلاقات الطيبة مع الجيران. ستمر هذه المرحلة، وستخرج إيران من هذا الاختبار مرفوعة الرأس. سننتصر على الشيطان.

وتابع قائلاً: على دول المنطقة أن تعلم أن هذه الحرب موجهة ضد إيران والمنطقة والعالم الإسلامي. راقبوا التطورات وانظروا كيف أوصلنا هذا المسار إلى هذه النقطة. إن تحركاتنا ضد أمريكا ليست بأي حال من الأحوال عملاً عدائياً تجاه دول المنطقة. ابحثوا عن دولة بذلت جهوداً جبارة من أجل أمن المنطقة.

تسعى إيران إلى إرساء الأمن في المنطقة

وأكد المتحدث الدبلوماسي: لقد جعلنا المنطقة منطلقًا للحوار. ولإطلاعهم على ما فعلناه، بدأت العملية الدبلوماسية برمتها مع دول المنطقة. وهذا يعني أن إيران تسعى إلى إرساء الأمن في المنطقة. ويتمثل عملنا الحالي في استهداف مصدر الهجوم على إيران. وهذا جزء من ميثاق الأمم المتحدة، ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا. فعندما يُتخذ إجراء ضدنا، ما عسانا أن نفعل سوى الدفاع عن أنفسنا؟ إن أمن كل دولة في المنطقة يهمنا. أتمنى ألا تتمكن أمريكا من شنّ أي هجوم علينا من أراضي الدول الإسلامية. على الدول المجاورة أن تكون حذرة. لقد فُرضت الحرب على إيران.

العدوان على إيران هو نهاية منظومة الأمم المتحدة

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد منتهكي حقوق الإنسان، صرّح بقائي: يجب أن ينال المجتمع الدولي حقه. لم يفِ المجتمع الدولي بوعوده على أرض الواقع. لقد دُست حقوق الإنسان والقانون الدولي. لم يعد لميثاق الأمم المتحدة أي أثر. العدوان على إيران هو نهاية منظومة الأمم المتحدة. لقد انتُهك مبدأ استخدام القوة باعتباره جوهر الأمم المتحدة، وذلك من قِبل نظام عضو في مجلس الأمن. إن مهاجمة أي مصدر للمعلومات، أي المعلومات نفسها، جزء من نمط الجرائم الإسرائيلية.

وقال: إن أكبر قاتل للصحفيين والأطفال هو الكيان الصهيوني. لقد هوجمت إذاعتنا وتلفزيوننا لمجرد نشر المعلومات. المجتمع الدولي ليس غافلاً، وإذا كان غير مبالٍ، فسيرى عواقب أفعاله. العملية التي بدأت ستجتاح أوروبا قريباً، وستلتهم نيران هذه الحرب العالم بأسره، وهي نيران أشعلتها أمريكا والكيان الصهيوني.

وفي إشارة إلى العمليات التي لم تنفذها إيران ضد دول المنطقة والغموض الذي نشأ، أضاف: لقد أثبت الإيرانيون أنهم يعرفون كيف يقاتلون، ويقاتلون بشرف. حربنا مع صدام خير دليل على ذلك. أداء الإيرانيين مثالي. لم يرتكب الإيرانيون قط جرائم حرب أو ينتهكوا مبادئ الإنسانية. نحن نعتبر أنفسنا ملتزمين بالمبادئ الإنسانية. لا تستهينوا بالأنباء التي تفيد بأن قطر والسعودية ألقتا القبض على عملاء للموساد أثناء قصفهما. لقد كررتُ مرارًا أن هذا الخبر مُفبرك. الكيان الصهيوني لا يتوانى عن ارتكاب أي شر. أدعو أصدقاءنا العرب إلى التفكير. لا يتردد الكيان الصهيوني في توسيع نطاق الحرب وتشويه سمعة إيران وارتكاب جرائم في دول أخرى. لم نكن مصدر هذه الأخبار لنقول إن إيران تُروّج للدعاية! إيران تدافع عن نفسها بشرف.

جميع المواقف الأوروبية متناقضة

قال بقائي عن موقف أوروبا من هذه الحرب: جميع المواقف الأوروبية متناقضة. أي انتهاك للقانون واعتداء على المبادئ الأخلاقية وميثاق الأمم المتحدة ستكون له عواقب على كل إنسان على وجه الأرض. إذا أدركت الدول الأوروبية ذلك، فستخرج حتمًا من حالة اللامبالاة التي تعيشها.

الطرفان المتنازعان (أمريكا واسرائيل) لا يحترمان أي حدود إنسانية

وفيما يتعلق بالهجوم على منشأة نطنز النووية، أضاف: فيما يتعلق بالهجوم على منشأة نطنز النووية، ينبغي الحصول على معلومات من السلطات العسكرية حول تفاصيل المواقع والأهداف. ليس لديّ معلومات محددة في الوقت الراهن. لكن من الواضح أن الأطراف المتنازعة لا تحترم الحدود الإنسانية. لقد تعرضت منشآتنا لهجوم في يونيو/حزيران. والآن، من البديهي أن أي هجوم، بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، سيُخلّف آثارًا بيئية وخيمة، وهذا لا يقتصر على حدود إيران.

وأضاف: فيما يتعلق بالآثار البيئية في الخليج الفارسي وبحر عُمان، حيث تتمركز القوات الأمريكية، يجب على المجتمع الدولي التدخل. سنرسل بالتأكيد رسائل بهذا الشأن. مجلس الأمن يمرّ بأزمة حادة. على الشعب الأمريكي أن يتساءل عن الجريمة التي يرتكبها بقتل هذا العدد الكبير من الأبرياء لمجرد وجود نظام احتلال.