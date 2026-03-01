أحمديان: استمرار أنشطة مجلس الدفاع الوطني ومواصلة المعركة حتى هزيمة العدو بالكامل

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، أصدر بياناً أكد فيه ثبات مسار الثورة الإسلامية واستمرارية مواجهة العدو.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ترسّخت ودامت مسيرة وأهداف الإمام الخامنئي، محبوب القلوب، بفضل استشهاده الشجاع. وكان سيد شهداء الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي العزيز، مثل الإمام الخميني الكبير، نتاج الشجرة الطيبة للولاية، وقد تميّز كلاهما بالنقاء والصفاء، حتى صار حضورهما كالقمر الذي يعكس نور شمس الإمام المهدي (عج).

وأضاف: هذه الشجرة الطيبة وهذه الشمس ثابتتان، وإطفاؤهما هو حلم الحمقى، كما في قوله تعالى: ‹يُرِيدُونَ لِيُطفِئُوا نُورَ اللهِ بأفواههم واللهُ مُتمّ نوره ولو كره الكافرون›. وهذه الثقة تُطمئن قلوبنا الجريحة والممزقة، وتؤكد أن طريق الثورة الإسلامية سيُحافَظ عليه بكل قوة، وفقاً لقوله تعالى: ‹ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير›.»

وأشار أحمديان إلى أن الشعب الإيراني سيظل يتذكر أن هذا القائد الشهيد، بالإضافة إلى خصائصه البارزة، لم ينحنِ أمام الاعتداءات المتكررة للعدو، ولم يترك البلاد أو الشعب، بل دافع عن استقلال الوطن حتى الاستشهاد.

وأكد أن الحادث الأليم الذي أودى بحياة بعض القادة وأعضاء مجلس الدفاع في إحدى جلسات المكتب الفرعي للمجلس لن يؤثر على مهام المجلس، موضحاً أن كل الإجراءات والتدابير اللازمة للمرحلة الراهنة تمّ التخطيط لها مسبقاً، وأن جميع المستويات تمّ توجيهها وتجهيزها، مستعدة لمواصلة المعركة مع العدو حتى هزيمته الكاملة.

علي أكبر أحمديان

ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع