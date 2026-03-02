عراقجي یناقش تطورات الاوضاع مع وزير الخارجية الأرميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه المحادثة، أشار عراقجي إلى العدوان غير الشرعي وغير المبرر الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران في خضم المفاوضات، مؤكدًا أننا في خضم حرب شاملة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي استهدفت الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة ردًا على هذا العدوان المشين، ستكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها متى ما دعت الحاجة، وستثأر لدماء قائدها الشهيد.

وفي هذه المحادثة، أعرب ميرزويان عن تعازيه في استشهاد قائد الثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الإيرانيين، من أطفال ونساء.

كما أعلن استعداد أرمينيا لتقديم أي مساعدة إنسانية ضرورية في هذه الظروف، معربًا عن أمله في حل الوضع الراهن عبر القنوات الدبلوماسية.

