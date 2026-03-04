  1. إيران
وزير الخارجية الاوزبكي يعزي باستشهاد الامام الخامنئي

أعرب وزير الخارجية الأوزبكي في اتصال هاتفي مع سيد عباس عراقجي عن تعازيه باستشهاد الإمام الخامنئي (رض).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب بختيار سعيدوف، وزير خارجية أوزبكستان، عن تعازيه باستشهاد ولي أمر المسلمين القائد الخامنئي (رض) وبقية شهداء العدوان الغاشم. وذلك من خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي.

من جانبه شكر وزير الخارجية الإيراني لنظيره اتصاله وتعازيه، وأطلعه على آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الغاشم وجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني وأمريكا بحق الشعب الإيراني، واستهدافهم للأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمشافي ومراكز النجدة والإسعاف.

وأكد عراقجي على إرادة وتصميم الحكومة والشعب والقوات المسلحة في إيران على الدفاع عن تراب البلاد حتى آخر نفس.

