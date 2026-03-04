مجلة امريكية: التصدي مع الصاروخ الايراني الجديد مستحيل تقريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت مجلة ميليتاري واتش، في تقرير لها ان ايران استخدمت صاروخ فتاح٢ الفرط صوتية، حيث ان استخدام هذا الصاروخ استعراض مهم للقوة ويظهر امكانية توسع نطاق الحرب.

وأضاف التقرير، ان مدى هذا الصاروخ يصل ١٤٠٠ كم وحسب المصادر الايرانية، له رأس حربي فرط صوتي تصل سرعته الى ١٣ الى ١٥ ماخ، حيث ان مزيج القوة والسرعة لهذا الصاروخ يجعل التصدي معه امرا مستحيلا تقريبا.

وأكدت المجلة استعراض الصواريخ الايرانية الجديدة، جعل التخطيط الصاروخي لدى الغرب والكيان الصهيوني معقدا بشدة.

/انتهى/