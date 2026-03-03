الحرس الثوري: تدمير مواقع الزمر المناهضة للثورة في اقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مھر للأنباء، انھ جاء في بيان اصدره المركز الاعلامي للحرس الثوري اليوم الثلاثاء: في اطار عمليات استخبارية هادفة، تم عبر اطلاق 30 طائرة مسيرة تدمير مواقع الزمر المناهضة للثورة المتواجدة في اقليم كردستان العراق والتي كانت تخطط للتسلل والعمل ضد الامن القومي للوطن الاسلامي.

واضاف: ان التصدي الحازم والسريع لجميع الزمر المعتدية والمناهضة في اي منطقة جغرافية، مدرج في جدول اعمال الوحدات الامنية والعملانية للحرس الثوري وسوف لن يتم التسامح اطلاقا مع مستضيفي ومنفذي الاعمال العدوانية ضد الامن القومي الايراني.