  1. إيران
  2. المجتمع
٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١٠:٤١ ص

الهلال الأحمر الإيراني يطالب المجتمع الدولي بإدانة قصف المراكز الطبية والمدنية

الهلال الأحمر الإيراني يطالب المجتمع الدولي بإدانة قصف المراكز الطبية والمدنية

طالب الهلال الأحمر الإيراني المجتمع الدولي بإدانة صارمة وفورية للقصف الصاروخي الامريكي الاسرائيلي الذي استهدف المراكز الطبية والمدارس والمواقع المدنية في إيران، واصفاً هذه الهجمات بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء ذلك على لسان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني "بير حسين كوليوند" خلال لقائه رئيس مكتب تمثيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طهران، حيث قدم تقريرًا مفصلاً عن الأضرار التي لحقت بالمناطق السكنية والمراكز الصحية وجهود الإغاثة المبذولة، داعياً إلى تدخل جدي ومحايد للتحقيق في الانتهاكات بعيداً عن أي توجه سياسي.

واشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني، في هذا اللقاء، إلى الهجمات التي استهدفت بعض المناطق السكنية والمدارس والمراكز الصحية والطبية ومراكز الخدمات العامة، واصفاً هذه الإجراءات بـ الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وأشار كوليوند إلى إصابة صاروخ لمدرسة ابتدائية للبنات في منطقة «ميناب» (بمحافظة هرمزكان - جنوب ايران)، واستشهاد 165 طالبة، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت محيط المراكز الطبية مثل مستشفى «غاندي» في طهران؛ داعياً إلى تدخل جدي ومحايد من قبل المنظمات الدولية للتحقيق في هذه القضايا،

وأكد كوليوند : يجب أن تتم الأحكام والتحقيقات بعيداً عن أي توجه سياسي، وبالاعتماد على الضمير الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

الهلال الأحمر الإيراني يطالب المجتمع الدولي بإدانة قصف المراكز الطبية والمدنية

/انتهى/

رمز الخبر 1968888

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات