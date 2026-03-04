الهلال الأحمر الإيراني يطالب المجتمع الدولي بإدانة قصف المراكز الطبية والمدنية

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء ذلك على لسان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني "بير حسين كوليوند" خلال لقائه رئيس مكتب تمثيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طهران، حيث قدم تقريرًا مفصلاً عن الأضرار التي لحقت بالمناطق السكنية والمراكز الصحية وجهود الإغاثة المبذولة، داعياً إلى تدخل جدي ومحايد للتحقيق في الانتهاكات بعيداً عن أي توجه سياسي.

واشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني، في هذا اللقاء، إلى الهجمات التي استهدفت بعض المناطق السكنية والمدارس والمراكز الصحية والطبية ومراكز الخدمات العامة، واصفاً هذه الإجراءات بـ الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وأشار كوليوند إلى إصابة صاروخ لمدرسة ابتدائية للبنات في منطقة «ميناب» (بمحافظة هرمزكان - جنوب ايران)، واستشهاد 165 طالبة، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت محيط المراكز الطبية مثل مستشفى «غاندي» في طهران؛ داعياً إلى تدخل جدي ومحايد من قبل المنظمات الدولية للتحقيق في هذه القضايا،

وأكد كوليوند : يجب أن تتم الأحكام والتحقيقات بعيداً عن أي توجه سياسي، وبالاعتماد على الضمير الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

