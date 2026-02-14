الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الايراني : جاهزون لمواجهة «الأزمات الهجينة»

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمته خلال الاجتماع السنوي لمديري ونواب جمعية الهلال الأحمر، أوضح أفشار أنّ "إيران تواجه منذ سنوات ما يُعرف بـ«الحرب الهجينة»، إلا أنّ هذه التحديات بلغت اليوم ذروتها، في ظل توالي الأزمات وتعقّدها، ما يجعل الاستعداد الدائم على مدار 24 ساعة أمراً حيوياً لعمل الجمعية".

وكشف هذا المسؤول عن صدور موافقة رسمية على توظيف 6000 عنصر جديد في جمعية الهلال الاحمر الايراني، مؤكداً بأنّ القرار جاء بعد متابعات حثيثة مع منظمة التخطيط والموازنة، ومن المقرّر إبلاغه رسمياً في وقت قريب، كما اعتبر أنّ هذه الخطوة تمثّل تحوّلاً نوعياً في هيكلية الطاقات البشرية داخل الجمعية.

وأضاف افشار، أنّ انضمام هذه الدفعة الجديدة سيؤدي إلى تطوير ما يتراوح بين 80 و90 في المئة من المنظومة البشرية، واصفاً ذلك بأنه تحوّل بالغ الأهمية قد لا يتكرّر خلال العقد أو العقدين المقبلين، لما يحمله من أثر مباشر على رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز القدرة على مواجهة السيناريوهات المعقّدة والمتداخلة.