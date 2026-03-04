قدامى قادة الجيش الايراني يعلنون استعدادهم للانضمام إلى صفوف الدفاع عن البلاد

وأفادت وكالة مھر للأنباء، انھ جاء في البيان رقم 10 الصادر عن جيش الجمهورية الإسلامية الاربعاء؛ مردفا : عقب الاعتداء الأمريكي-الصهيوني على الوطن الإسلامي، أعلنت مجموعة كبيرة من القادة المتقاعدين وقدامى المحاربين من فترة الدفاع المقدس في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعدادهم للتواجد في صفوف الدفاع عن الوطن العزيز، وطلبوا من القائد العام للجيش الإيراني المشاركة جنباً إلى جنب مع القادة والجنود في القتال المباشر ضد الأعداء السفاحين وقتلة الأطفال من الأمريكيين والصهاينة.

وأضاف البيان : بناءً على هذا الطلب، قام أمير لواء حاتمي، القائد العام للجيش، بتقدير وشكر هؤلاء القادة المخضرمين على تضامنهم ومؤازرتهم وتجسيدهم للعرق الوطني والغيرة الثورية، وأصدر الأوامر اللازمة لتنظيم وتجهيز وإدارة المتقاعدين الشجعان والقدامى المتطوعين الأعزاء، وتوفير البنية التحتية اللازمة لحضورهم، وذلك لاستخدام هذه القوات ذات الخبرات القيمة في معركة طويلة ومُذلة ضد الاستكبار العالمي، في حال تطلب الأمر ذلك.

وختم الجيش في بيانه بما جاء في رسالة شكر القائد العام للجيش : إنني على يقين بأن زملائي المتقاعدين وورثة الدفاع المقدس يمثلون دعامة عظيمة لإيران الإسلامية الشامخة، ويضطلعون بدور قيم في صفوف المدافعين الشجعان عن الوطن الإسلامي بخبراتهم الثمينة، وسيشكلون سداً منيعاً في وجه العدو.