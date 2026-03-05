  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٩:٢٤ ص

الشيخ نعيم قاسم: إن للصبر حدودا و"إسرائيل" خطر على المنطقة بأسرها

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اننا لم نرد على الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة كي لا نتهم بأننا نعيق العمل الدبلوماسي لكن قلنا مرارًا إن للصبر حدودا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له، التزمنا بهذا الاتفاق مع الدولة اللبنانية ولم تلتزم "إسرائيل" ولا ببند واحد. ووافقنا على المسار الدبلوماسي لكنه لم يحقق شيئًا خلال خمسة عشر شهرًا.

وأضاف، لم نرد على الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة كي لا نتهم بأننا نعيق العمل الدبلوماسي. قلنا مرارًا إن للصبر حدودا. صبرنا له حدود وتمادي العدو الإسرائيلي أصبح كبيرًا.

وأكد سماحته أن "إسرائيل" تريد التوسع ولن تكتفي بما حصل، وقال، إن "إسرائيل" هذه هي خطر وجودي علينا وعلى شعبنا ووطننا وعلى المنطقة بأسرها.

وأضاف، إن نتنياهو قال إنه يريد "إسرائيل الكبرى" وكان يتكلم ويتغطرس صراحة أمام العالم ويؤيده السفير الأميركي داخل الكيان عندما يعتبر أن "إسرائيل" من الفرات إلى النيل حقا مشروعا.

وتابع، قرارات 5 و 7 آب التي اتخذتها الحكومة اللبنانية كانت خطيئة كبرى أضعفت موقع الدولة اللبنانية وشرعنت حرية العدوان "الإسرائيلي".

