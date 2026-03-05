الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" يعزي باستشهاد قائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "مجيدخان" وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، كتب: تعرب أمانة منظمة "إيكو" عن بالغ أسفها وخالص تعازيها بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران.

واضاف:في هذه المناسبة الأليمة، نعرب عن خالص تعازينا وعمق مواساتنا للعائلة الکریمة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية حومة وشعبا. ونعلن تضامننا معهم في فترة الحزن والفقد العصيبة هذه.

وجاء في الرسالة:تعرب أمانة منظمة "إيكو" عن قلقها البالغ إزاء انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتصاعد التوترات الناجمة عن ذلك والتي تشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة "إيكو" بأكملها.

وتابع:نأمل أن تسود الحكمة وضبط النفس ولغة الحوار من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة.

