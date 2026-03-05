  1. الاقلیمیة
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" يعزي باستشهاد قائد الثورة الإسلامية

عزى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" "أسد مجيدخان" في رسالة له، الشعب والحكومة الايرانية، باستشهاد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام الخامنئي (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "مجيدخان" وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، كتب: تعرب أمانة منظمة "إيكو" عن بالغ أسفها وخالص تعازيها بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران.

واضاف:في هذه المناسبة الأليمة، نعرب عن خالص تعازينا وعمق مواساتنا للعائلة الکریمة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية حومة وشعبا. ونعلن تضامننا معهم في فترة الحزن والفقد العصيبة هذه.

وجاء في الرسالة:تعرب أمانة منظمة "إيكو" عن قلقها البالغ إزاء انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتصاعد التوترات الناجمة عن ذلك والتي تشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة "إيكو" بأكملها.

وتابع:نأمل أن تسود الحكمة وضبط النفس ولغة الحوار من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة.

