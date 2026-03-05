الجيش الايراني يستھدف القوات الامريكية في أربيل العراق

وأعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، أن الطائرات الهجومية المسيرة التابعة للقوات البرية للجيش استهدفت، قبل ساعات، مقراً للقوات الأمريكية المعتدية في أربيل بالعراق.



وأكد الجيش أن الهجوم أسفر عن إلحاق خسائر فادحة بالأهداف المحددة.