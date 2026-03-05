  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٦:٠٧ م

الجيش الايراني يستھدف القوات الامريكية في أربيل العراق

أعلنت القوات البرية للجيش الإيراني، استهداف مقر للقوات الأمريكية المعتدية في أربيل بالعراق، بواسطة الطائرات الهجومية المسيرة التابعة لهذه القوات.

وأعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، أن الطائرات الهجومية المسيرة التابعة للقوات البرية للجيش استهدفت، قبل ساعات، مقراً للقوات الأمريكية المعتدية في أربيل بالعراق.

وأكد الجيش أن الهجوم أسفر عن إلحاق خسائر فادحة بالأهداف المحددة.

