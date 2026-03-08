رئيس الجمهورية يزور جرحى الحرب في المستشفيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وبهدف الاشراف المباشر على مسار تقديم الخدمات العلاجية وبمعية وزير الصحة والعلاج والتعليم الصحي، بزيارة عدد من المستشفيات والمراكز التخصصية وعيادة جرحى العدوان الامريكي الصهيوني.

وتفقد رئيس الجمهورية الاقسام التخصصية واطلع عن كثب على سير علاج وسلامة الجرحى.

وتفقد بزشكيان المصابين من المدافعين عن الامن والمواطنين، واشاد بتحملهم الصبر وتضحياتهم، واوعز بتوفير الادوية الاستراتيجية واستخدام اقصى طاقات الكادر الطبي المتخصص وسد أي نقص في المراكز العلاجية.

وأكد الرئيس بزشكيان ان الحكومة مكلفة بتوفير جميع الامكانيات العلاجية للاسراع في معالجة الجرحى الاعزاء وعودتهم الى كنف عوائلهم.

